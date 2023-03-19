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Ексглава розвідки спрогнозував, коли змінитися ситуація на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ексглава розвідки спрогнозував, коли змінитися ситуація на фронті
Маломуж переконаний, що ситуація у плануванні стратегічних наступальних операцій буде системно змінюватися в найближчі місяці
фото з відкритих джерел

Українські бійці продовжують стримувати російську навалу та готуються до контрнаступу

Російська армія вичерпує свої сили намагаючись постійно атакувати Україну. Про це розповів генерал армії України, очільник Служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках Микола Маломуж 24 Каналу.

За словами Миколи Маломужа, російський диктатор не врахував, що в України є потужна система захисту, народний дух та професійні збройні сили.

Ба більше, він зазначив, що кожного дня українські бійці знищують від 800 до 1100 осіб, а якщо враховувати поранених, то кількість втрат буде більшою.

«Ми підрахували, що за 10 днів 5-6 бригад практично зникають з поля бою, а це фактично професійні війська, яких в Росії надзвичайно мало», – каже Маломуж.

За словами генерала, Володимир Путін особисто дає завдання своїм військам щодо атак на Бахмут та приймає звіти вранці та ввечері щодо просування військ. Тільки для захоплення Бахмута Путін вже ставив 15 кінцевих термінів, починаючи з травня 2022 року.

«Виснажуючи їхні війська, ми робимо це по декількох секторах: Сватове-Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Вугледар та Запорізька область. На цих напрямках ворог не може воювати, а тим більше вести наступальних операцій, а ми на своїй землі», – сказав генерал.

Водночас ексочільник Служби зовнішньої розвідки розповів, що Росія нездатна захопити Україну, але вона кидає все, що у неї є для цього: озброєння, техніку, боєприпаси.

Попри це українські бійці продовжують стримувати російську навалу та готуються до контрнаступу.

Маломуж переконаний, що ситуація у плануванні стратегічних наступальних операцій буде системно змінюватися в найближчі місяці.

«Це вже буде наш час, я думаю, що квітень, травень, червень – це той період, коли дійсно буде змінюватись ситуація на фронті й ми матимемо перспективи звільнення Сходу та Півдня нашої держави», – сказав генерал армії України.

Нагадаємо, російські загарбники тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута. Їм залишається лише здійснювати атаки за інерцією.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що плани армії Російської Федерації щодо захоплення Бахмута Донецької області провалюються. Українські Збройні сили продовжують успішно тримати місто.

Також терорист Ігор Стрєлков-Гіркін потролив безглузді та безрезультативні штурми «Вагнера» у Бахмуті Донецької області.

Теги: росія армія путін Ігор Стрєлков Авдіївка боєприпаси Запорізька область місто озброєння Андрій Єрмак звільнення диктатор ворог Бахмут Вугледар

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