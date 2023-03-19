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Єрмак заявив, що плани РФ по окупації Бахмута провалюються

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Єрмак заявив, що плани РФ по окупації Бахмута провалюються
фото з відкритих джерел

Плани російської армії захопити місто провалюються, зазначив голова Офісу президента

Українські військові продовжують успішно тримати оборону Бахмуту Донецької області. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Сили оборони продовжують стримувати ворога на Сході, їх плани щодо окупації Бахмута зараз провалюються. Попереду - Україна», - написав він.

Як повідомлялось, за даними на 18 березня російські окупанти за добу втратили вбитими та пораненими в боях за Бахмут 392 солдатів. Ворог продовжує спроби наступу.

Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Теги: військові Україна Telegram місто Андрій Єрмак ворог Бахмут

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