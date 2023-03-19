Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Низький рівень забезпечення та мотивації: «підсилення» росіян – Генштаб

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Низький рівень забезпечення та мотивації: «підсилення» росіян – Генштаб
фото: фейсбук Генштабу

Оперативна ситуація на фронті станом на ранок 19 березня

Триває 389-та доба з початку повномасштабного вторгнення Росії. ЗСУ продовжують битися під Бахмутом – епіцентрі бойових дій. Протягом доби українські військові відбили 83 атаки росіян. Про це повідомляє Генштаб.

Ворожі удари по Україні

За минулу добу ворог завдав 11 ракетних ударів, 4 з них – по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів.

Високою залишається ймовірність подальших ударів по всій території України, зазначають у Генштабі

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається сталою.  Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка і Клюси Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине – Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів  Кремінна, Діброва, Верхньокам’янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині, а також Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника у північній частині міста Бахмут, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, а також Мар’їнка, яку окупанти атакували 15 разів.  Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Знову обстріляно місто Херсон та Антонівку.

Підсилення росіян

З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення. З 13 березня, у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділу «Шторм». За даними Генштабу, його готують до відправлення в Україну 24 березня. У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відряджання в район ведення бойових дій.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Водночас було збито БпЛА «Шахед-136», а наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

 

Теги: Вугледар окупанти авіація Генштаб військові Авдіївка Херсон місто шторм ворог Бахмут Запоріжжя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Низький рівень забезпечення та мотивації: «підсилення» росіян – Генштаб
Низький рівень забезпечення та мотивації: «підсилення» росіян – Генштаб
Збережуть життя сапера: Херсонщина отримала два комплекси розмінування
Збережуть життя сапера: Херсонщина отримала два комплекси розмінування
У Криму продовжують будувати укріплення: аналітика ISW (мапа)
У Криму продовжують будувати укріплення: аналітика ISW (мапа)
88 пострілів з гранатометів: росіяни завдали ударів по Сумщині
88 пострілів з гранатометів: росіяни завдали ударів по Сумщині
Окупант поїхав за горілкою і потрапив у полон (перехоплення)
Окупант поїхав за горілкою і потрапив у полон (перехоплення)
Південне угруповання РФ критично ослабло: експерт назвав причину
Південне угруповання РФ критично ослабло: експерт назвав причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Ордер на арешт Путіна: розвідка повідомила, як змінилися настрої в Кремлі
20K
Чи можна залишитися в Лаврі? Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви
18K
Депутат Держдуми закликав Росію до окупації Туреччини
14K
В окупованому Севастополі переполох: ранок почався з вибухів
13K
Путін відвідав Крим та здивував своєю ходою
12K
Чому розмови про контрнаступ сильно дратують воїнів

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
Вчора, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
Вчора, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
Вчора, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Вчора, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту