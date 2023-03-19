Низький рівень забезпечення та мотивації: «підсилення» росіян – Генштаб

Оперативна ситуація на фронті станом на ранок 19 березня

Триває 389-та доба з початку повномасштабного вторгнення Росії. ЗСУ продовжують битися під Бахмутом – епіцентрі бойових дій. Протягом доби українські військові відбили 83 атаки росіян. Про це повідомляє Генштаб.

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Ворожі удари по Україні

За минулу добу ворог завдав 11 ракетних ударів, 4 з них – по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів.

Високою залишається ймовірність подальших ударів по всій території України, зазначають у Генштабі

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Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка і Клюси Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине – Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Верхньокам’янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині, а також Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника у північній частині міста Бахмут, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, а також Мар’їнка, яку окупанти атакували 15 разів. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Знову обстріляно місто Херсон та Антонівку.

Підсилення росіян

З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення. З 13 березня, у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділу «Шторм». За даними Генштабу, його готують до відправлення в Україну 24 березня. У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відряджання в район ведення бойових дій.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Водночас було збито БпЛА «Шахед-136», а наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.