Ворог намагається зайняти вигідні позиції в Бахмуті: яка ситуація в місті
У передмісті Бахмута тривають бої
Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«У місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі «Літак», – йдеться в повідомленні.
У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати.
По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування.
Нагадаємо, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед».
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