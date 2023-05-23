Ворог намагається зайняти вигідні позиції в Бахмуті: яка ситуація в місті

У передмісті Бахмута тривають бої

Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі «Літак», – йдеться в повідомленні.

У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування.

Нагадаємо, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед».