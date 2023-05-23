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Ворог намагається зайняти вигідні позиції в Бахмуті: яка ситуація в місті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог намагається зайняти вигідні позиції в Бахмуті: яка ситуація в місті
ЗСУ контролюють південно-західну околицю міста в районі «Літак»
фото ілюстративне

У передмісті Бахмута тривають бої

Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«У місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі «Літак», – йдеться в повідомленні.

У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати.

По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування.

Нагадаємо, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед».

Теги: Бахмут війна ЗСУ

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