Війська РФ у Бахмуті опинилися у небезпечному становищі – ISW

Українські сили отримали можливість розпочати подальші контратаки на вже ослаблені фланги Бахмута

На тлі заяв про захоплення Бахмута російські збройні формування опинилися там у небезпечному становищі, але російська пропаганда та військові блогери майже не розповідають про це, а святкують перемогу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики ISW нагадують про фактичний стан справ. «Перебільшена увага до заяв про перемогу в Бахмуті відволікає увагу від того хисткого становища, в якому опинилися російські військові в Бахмуті і навколо нього, – зазначили вони. – Російські військові в Бахмуті перебувають у вразливому становищі особливо тому, що їх наступальні дії у цьому районі, ймовірно, досягли кульмінації, що дало українським силам можливість розпочати подальші контратаки на вже ослаблені фланги Бахмута».

Додатковий ризик для росіян, з точки зору ISW, становить і оголошене засновником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним виведення його частин із Бахмута в тил протягом кількох днів.

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Міністерству оборони Росії у разі відходу «вагнерівців», можливо, доведеться затикати цю ділянку погано навченими та екіпірованими звичайними частинами, як ті, що відступили зі своїх позицій під час оборони від українських контратак раніше в травні.

Однак російський інформаційний простір здебільшого ігнорує цю небезпеку, пише ISW.

Ключові висновки ISW:

Підрозділи Російського добровольчого корпусу (РДК) і легіону «Свобода Росії» (ЛСР) 22 травня здійснили рейд у Білгородську область.

Українські офіційні особи зазначили, що знають про атаку, але заперечили будь-яку пряму причетність Збройних сил України. Рейд викликав низку відповідей місцевих і федеральних російських чиновників.

Російський інформаційний простір відреагував такою ж мірою паніки та неузгодженості, яку він схильний демонструвати, коли відчуває значні інформаційні потрясіння.

Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що після 1 червня його війська виведуть з передової в Україні для того, щоб відновитися і тренуватися близько двох місяців.

Українські офіційні особи заявили, що 22 травня в Бахмуті та навколо нього тривали обмежені бої.

Російські війська в ніч на 22 травня завдали чергового масштабного ракетного удару та удару дронами по інфраструктурі України.

На Куп'янському напрямку російські війська продовжували обмежені наземні удари.

Російські війська досягли незначних успіхів у районі Авдіївки та не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області.

Запорізька атомна електростанція знеструмлена в сьомий раз з початку війни.

Повідомляється, що російські військові скорочують тривалість навчання засуджених, щоб компенсувати великі втрати.

Російська окупаційна влада повідомила, що на окупованих територіях почалося попереднє голосування за правлячу партію «Єдина Росія».

Нагадаємо, увечері 22 травня у ЗСУ заявили, що українські військові поступово витісняють сили противника на Бахмутському напрямку. За добу їм удалося просунутися на 200-400 мм. Водночас військова компанія «Вагнер» близька до повного знищення.