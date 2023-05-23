Війська РФ у Бахмуті опинилися у небезпечному становищі – ISW
Українські сили отримали можливість розпочати подальші контратаки на вже ослаблені фланги Бахмута
На тлі заяв про захоплення Бахмута російські збройні формування опинилися там у небезпечному становищі, але російська пропаганда та військові блогери майже не розповідають про це, а святкують перемогу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики ISW нагадують про фактичний стан справ. «Перебільшена увага до заяв про перемогу в Бахмуті відволікає увагу від того хисткого становища, в якому опинилися російські військові в Бахмуті і навколо нього, – зазначили вони. – Російські військові в Бахмуті перебувають у вразливому становищі особливо тому, що їх наступальні дії у цьому районі, ймовірно, досягли кульмінації, що дало українським силам можливість розпочати подальші контратаки на вже ослаблені фланги Бахмута».
Додатковий ризик для росіян, з точки зору ISW, становить і оголошене засновником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним виведення його частин із Бахмута в тил протягом кількох днів.
Міністерству оборони Росії у разі відходу «вагнерівців», можливо, доведеться затикати цю ділянку погано навченими та екіпірованими звичайними частинами, як ті, що відступили зі своїх позицій під час оборони від українських контратак раніше в травні.
Однак російський інформаційний простір здебільшого ігнорує цю небезпеку, пише ISW.
Ключові висновки ISW:
- Підрозділи Російського добровольчого корпусу (РДК) і легіону «Свобода Росії» (ЛСР) 22 травня здійснили рейд у Білгородську область.
- Українські офіційні особи зазначили, що знають про атаку, але заперечили будь-яку пряму причетність Збройних сил України. Рейд викликав низку відповідей місцевих і федеральних російських чиновників.
- Російський інформаційний простір відреагував такою ж мірою паніки та неузгодженості, яку він схильний демонструвати, коли відчуває значні інформаційні потрясіння.
- Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що після 1 червня його війська виведуть з передової в Україні для того, щоб відновитися і тренуватися близько двох місяців.
- Українські офіційні особи заявили, що 22 травня в Бахмуті та навколо нього тривали обмежені бої.
- Російські війська в ніч на 22 травня завдали чергового масштабного ракетного удару та удару дронами по інфраструктурі України.
- На Куп'янському напрямку російські війська продовжували обмежені наземні удари.
- Російські війська досягли незначних успіхів у районі Авдіївки та не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області.
- Запорізька атомна електростанція знеструмлена в сьомий раз з початку війни.
- Повідомляється, що російські військові скорочують тривалість навчання засуджених, щоб компенсувати великі втрати.
- Російська окупаційна влада повідомила, що на окупованих територіях почалося попереднє голосування за правлячу партію «Єдина Росія».
Нагадаємо, увечері 22 травня у ЗСУ заявили, що українські військові поступово витісняють сили противника на Бахмутському напрямку. За добу їм удалося просунутися на 200-400 мм. Водночас військова компанія «Вагнер» близька до повного знищення.
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