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Війська РФ у Бахмуті опинилися у небезпечному становищі – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Війська РФ у Бахмуті опинилися у небезпечному становищі – ISW
ЗСУ продовжують битву за Бахмут
фото з відкритих джерел

Українські сили отримали можливість розпочати подальші контратаки на вже ослаблені фланги Бахмута

На тлі заяв про захоплення Бахмута російські збройні формування опинилися там у небезпечному становищі, але російська пропаганда та військові блогери майже не розповідають про це, а святкують перемогу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW нагадують про фактичний стан справ. «Перебільшена увага до заяв про перемогу в Бахмуті відволікає увагу від того хисткого становища, в якому опинилися російські військові в Бахмуті і навколо нього, – зазначили вони. – Російські військові в Бахмуті перебувають у вразливому становищі особливо тому, що їх наступальні дії у цьому районі, ймовірно, досягли кульмінації, що дало українським силам можливість розпочати подальші контратаки на вже ослаблені фланги Бахмута».

Додатковий ризик для росіян, з точки зору ISW, становить і оголошене засновником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним виведення його частин із Бахмута в тил протягом кількох днів.

Міністерству оборони Росії у разі відходу «вагнерівців», можливо, доведеться затикати цю ділянку погано навченими та екіпірованими звичайними частинами, як ті, що відступили зі своїх позицій під час оборони від українських контратак раніше в травні.

Однак російський інформаційний простір здебільшого ігнорує цю небезпеку, пише ISW.

Ключові висновки ISW:

  • Підрозділи Російського добровольчого корпусу (РДК) і легіону «Свобода Росії» (ЛСР) 22 травня здійснили рейд у Білгородську область.
  • Українські офіційні особи зазначили, що знають про атаку, але заперечили будь-яку пряму причетність Збройних сил України. Рейд викликав низку відповідей місцевих і федеральних російських чиновників.
  • Російський інформаційний простір відреагував такою ж мірою паніки та неузгодженості, яку він схильний демонструвати, коли відчуває значні інформаційні потрясіння.
  • Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що після 1 червня його війська виведуть з передової в Україні для того, щоб відновитися і тренуватися близько двох місяців.
  • Українські офіційні особи заявили, що 22 травня в Бахмуті та навколо нього тривали обмежені бої.
  • Російські війська в ніч на 22 травня завдали чергового масштабного ракетного удару та удару дронами по інфраструктурі України.
  • На Куп'янському напрямку російські війська продовжували обмежені наземні удари.
  • Російські війська досягли незначних успіхів у районі Авдіївки та не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області.
  • Запорізька атомна електростанція знеструмлена в сьомий раз з початку війни.
  • Повідомляється, що російські військові скорочують тривалість навчання засуджених, щоб компенсувати великі втрати.
  • Російська окупаційна влада повідомила, що на окупованих територіях почалося попереднє голосування за правлячу партію «Єдина Росія».

Нагадаємо, увечері 22 травня у ЗСУ заявили, що українські військові поступово витісняють сили противника на Бахмутському напрямку. За добу їм удалося просунутися на 200-400 мм. Водночас військова компанія «Вагнер» близька до повного знищення.

Теги: Бахмут росія окупанти війна ЗСУ ПВК Вагнера

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