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NYT опублікувало відеоматеріал, де зафіксовані руйнування Бахмута

Діана Гасюк
glavcom.ua
NYT опублікувало відеоматеріал, де зафіксовані руйнування Бахмута
NYT показало з висоти знищений вщент Бахмут
фото: NYT

У Бахмуті вже місяцями точиться найтриваліша і найкривавіша битва війни в Україні

Журналісти видання The New York Times 19 травня зняли за допомогою дрону, як виглядає місто-фортеця Бахмут та показали вщент знищені приватні будинки, напівзруйновані багатоповерхівки та школи і територію навколо міста, яка всипана вирвами від снарядів. Стаття опублікована на сайті видання.

«Кадри, зроблені 19 травня за допомогою безпілотника, зафіксували обпалені будівлі, зруйновані школи та вкриті вирвами парки, де колись було мирне місто. Бахмут знищений», – констатує видання.

«Росіяни проголошують перемогу в цій битві. Українці, які завойовують околиці, кажуть, що загибель міста – це не кінець кампанії з вигнання росіян з руїн, а лише ще один етап у катастрофічній війні», – пише видання.

Однак поняття «переможця» кидає виклик тому, що так явно втрачено – багато життів і будинків у колись мирному місті, відомому своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл.

Український уряд евакуював з міста майже 80 000 мирних жителів до березня, проте і місті ще можуть перебувати близько 4 000 людей. Ще два тижні тому у жителів міста була можливість евакуюватися з Бахмуту, проте часто люди відмовлялися.

Штурм Бахмута тривав понад 9 місяців, проте лише в грудні 2022 року російським військам вдалося вийти на східну околицю міста. Далі росіяни рухалися, знищуючи квартал за кварталом. В кінці травня оборонці міста займали невелику територію на заході, і  російські війська посилили бомбардування, щоб вибити останніх українських солдатів.

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Теги: українці бомбардування місто Бахмут росіяни

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