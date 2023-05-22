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ПВК «Вагнер» близька до знищення, а ЗСУ просуваються: Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ПВК «Вагнер» близька до знищення, а ЗСУ просуваються: Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті
Українська армія поступово витісняє ворога на флангах
фото з відкритих джерел

Ворог намагається захопити те місце, де українські підрозділи тримають оборону

Українські військові поступово витісняють сили противника на Бахмутському напрямку. За добу їм удалося просунутися на 200-400 мм. У той же час військова компанія «Вагнер» близька до повного знищення. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freedдом.

«Я вірю в його бажання піти звідти, тому що бачу щоденні зведення, знаю їхні втрати та знаю, що їм не приходить більше поповнення з в’язниць», – наголосив Череватий.

За його словами, росіяни продовжують спроби повної окупації Бахмута, оскільки для них це є пріоритетною метою. Наразі ворог хоче захопити те місце, де українські підрозділи тримають оборону, – південно-західну частину міста. «Водночас на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, по можливості, в рамках нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, за цю добу вдалося на різних ділянках від 200 до 400 метрів просунутися», – розповів Череватий.

Варто зауважити, що кілька днів тому російські окупанти почали заявляти про повну окупацію Бахмута. Офіційні представники України спростували такі вкиди та зазначили, що наші захисники продовжують обороняти частину міста.

При цьому у травні бійці ЗСУ розпочали успішне просування під Бахмутом. Вони змогли звільнити від росіян окремі позиції та продовжують поступове просування.

Триває 453-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.  Цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного та авіаційного удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України. Загалом, протягом доби, противник завдав 21 ракетного удару, по містам Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківщини із застосуванням чотирьох крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками), 5 крилатих ракет Х-22, 2 балістичних ракет «Іскандер-М» та п'ять зенітних керованих ракет С-300 та 4 інших (тип встановлюється). 

Теги: окупанти військові втрати ворог росіяни Бахмут ЗСУ

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