СБУ викрила вінничанку, яка чекала на «русскій мір»

Жінка журилася, що Вінниця в підсумку війни «може залишитися під впливом Заходу»

Служба безпеки України викрила мешканку Вінниці, яка чекала на прихід «русского міра» і поширювала пропаганду серед українців. 47-річна жінка стверджувала, що кривава війна проти нашої країни – «визвольна».

Як повідомляє управління Служби безпеки у Вінницькій області, фігурантка давно познайомилася й підтримувала контакт із бойовиком терористичної «ДНР» Андрієм. Вона хвалила армію РФ і журилася, що Вінниця в підсумку війни «може залишитися під впливом Заходу».

У соціальних мережах мешканка України називала російських військових «потужними та професійними». Вона стверджувала, що путінська армія використовує «тільки високоточну» зброю.