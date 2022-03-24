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    СБУ викрила вінничанку, яка чекала на «русскій мір»

    Жінка поширювала російську пропаганду - СБУ викрила вінничанку, яка чекала на «русскій мір»
    Жінка поширювала російську пропаганду
    скріншот з відео

    Жінка журилася, що Вінниця в підсумку війни «може залишитися під впливом Заходу»

    Служба безпеки України викрила мешканку Вінниці, яка чекала на прихід «русского міра» і поширювала пропаганду серед українців. 47-річна жінка стверджувала, що кривава війна проти нашої країни – «визвольна».

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    СБУ викрила вінничанку, яка чекала на «русскій мір»
    СБУ викрила вінничанку, яка чекала на «русскій мір»

    Як повідомляє управління Служби безпеки у Вінницькій області, фігурантка давно познайомилася й підтримувала контакт із бойовиком терористичної «ДНР» Андрієм. Вона хвалила армію РФ і журилася, що Вінниця в підсумку війни «може залишитися під впливом Заходу».

    У соціальних мережах мешканка України називала російських військових «потужними та професійними». Вона стверджувала, що путінська армія використовує «тільки високоточну» зброю.

    Теги: росія окупанти бойовики на Донбасі «ДНР» війна Вінниця Україна Вінниччина жінка окупація #stoprussia
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    СБУ викрила вінничанку, яка чекала на «русскій мір»