Рашисти назвали дату, до якої їм «треба» закінчити війну

Росія несе величезні втрати, але зупиняти війну не збирається

Триває двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Не зважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад військово-політичне керівництво РФ не відмовляється від продовження війни проти України. За наявною інформацією Генштабу Збройних сил, серед особового складу збройних сил російської федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Більшість медичних закладів у прикордонних з Україною населених пунктах Росії зайнята пораненими окупантами. У тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони відбулося прощання із сотнею загиблих у війні проти України. Подібні заходи нещодавно були і в матроському клубі Севастополя, де прощались із убитими морськими піхотинцями Чорноморського флоту.

«В терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці», – зазначили в Генштабі.

Водночас ворожі військові стикаються з величезними труднощами з контролю за населенням на тимчасово зайнятих територіях. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення.

На території Придністровʼя російські куратори ширять чутки про втягування цього невизнаного формування у війну з Україною.

У місті Докучаївськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь.

В районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильної евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області.

В деяких населених пунктах Чернігівської області, які тимчасово зайняті окупаційними військами, відзначаються факти вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів.

У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці.