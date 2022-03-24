Рашисти кажуть, що захопили Ізюм. Голова Харківщини спростовує

Російські війська постійно обстрілюють Ізюм, але захопити місто не можуть

Ізюм, як і раніше, залишається під контролем українських військ

Сьогоді, 24 березня, вранці російські пропагандистські ЗМІ заявили, нібито окупантські підрозділи повністю взяли під контроль місто Ізюм на Харківщини. Про це, зокрема, написав Telegram-канал РІА «Новості».

Рашистські пропагандисти при цьому послалися на дані вітчизняного міністерства оборони.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram спростував цю інформацію, коротко охарактеризувавши її – «знову провокація від російських ЗМІ».

Синєгубов пояснив причину чергової брехні про «перемоги» російських окупантів на українській землі: «Про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів».

За словами очільника Харківської ОВА, Ізюм було, є і буде українським містом. Збройні сили упевнено тримають оборону і постійно атакують тих окупантів, які хоча б пробують наблизитися до міста.

Синєгубов наголосив, що навіть велика концентрація російських військ в районі Ізюма не дозволяє їм просуватися уперед: «Наші війська обороняють місто і на землі, і в повітрі».

Зараз, за словами голови Харківської ОВА, в районі Ізюма тривають запеклі бої.

Нагадаємо, що російські окупанти уже не перший день намагаються штурмувати Ізюм, але кожного разу отримують відкоша.

Зокрема, учора, 23 березня, під час атак на Ізюм, за словами Олега Синєгубова, рашисти втратили близько 400 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.

Українські ж війська тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, не втрачаючи при цьому свої позиції.

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