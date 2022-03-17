ЗСУ показали, як полюють на ворога на Харківщині (відео)
Автівка рашистів після удару «поцілувалася» з дорожнім знаком
скріншот із відео
Наші захисники влучно стріляють
Військові ЗСУ показали, як влучно завдають ударів окупантам. На відео зафільмували, як російський спецназ вирішив покататися Харківською областю, населеним пунктом Слатине.
Там їх добряче зустріли бійці 226 батальйону 127 бригади ЗСУ.
Автівка рашистів була підбита, після удару «поцілувалася» з дорожнім знаком і опинилася в кюветі.
Нагадаємо, на Сумщині ЗСУ примусили рашистів відступати.
Як повідомлялося, Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр – голова Харківської ОВА Синєгубов.
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