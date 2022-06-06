На Миколаївщині двоє поліцейських передали окупантам табельну зброю

Досудове розслідування здійснюється територіальним управлінням ДБР у місті Миколаєві

Двом поліцейським на Миколаївщині, які передали табельну зброю окупантам, повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що підозрювані під час окупації міста Снігурівка, за попередньою змовою, добровільно передали військовим формуванням РФ табельну зброю і боєприпаси – 9 пістолетів «ПМ» та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами.

Повідомлено про підозру двом працівникам відділення поліції №2 Баштанського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, 4 червня рашисти знову обстріляли житлові квартали Миколаєва. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

До слова, у Житомирській області поліція викрила двох колаборантів. 69-річна житомирянка й 63-річний житель Чоповицької громади заперечували збройну агресію проти України й підтримували дії РФ