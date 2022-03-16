Куди звертатися родичам маріупольців, які не виходять на зв’язок?

Багато жителів Маріуполя ховаються від обстрілів та не мають змоги вийти на зв'язок

Влада запускає Google-форму для пошуку

Донецька обласна військова адміністрація збирає дані щодо маріупольців, які не виходять на зв’язок. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Збираємо дані щодо маріупольців, які не виходять на зв’язок. Нам надходить безліч повідомлень, у яких люди просять дізнатися, що сталося з їхніми рідними та близькими у Маріуполі. Саме тому ми запускаємо зручну Google-форму для пошуку», – написав Кириленко.

Форма доступна за посиланням.

Інформація буде доступна Донецькій обласній військовій адміністрації, правоохоронцям і волонтерам. Усі персональні дані будуть захищені.

«Найважливіше – надати точні контакти людей, яких ви розшукуєте, та свої власні контакти. Підійдіть до цього з усією ретельністю. Зрозуміло, що зараз, коли в місті ведуться активні бойові дії, ми фізично не можемо перевірити всі адреси. Однак зробимо це обов’язково, щойно дозволять обставини», – додав очільник військової адміністрації Донеччини.

Раніше стало відомо, що у Маріуполі пропав безвісти колишній капітан охтирського «Нафтовика». Колишній футболіст Леонід Боярінцев не виходить на зв'язок вже два тижні.

Також відомо, що рашисти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів.

У вівторок окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

Водночас із Маріуполя вдалося вирватися майже 20 тис. людям.

Також нагадаємо, що росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.