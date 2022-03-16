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    Рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти

    У Маріуполі авіабомбу скинули на басейн Нептун - Рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти
    У Маріуполі авіабомбу скинули на басейн Нептун
    фото: кадр з відео

    Під завалами є вагітні жінки та жінки з дітьми

    Сьогодні, 16 березня, путінські рашисти скинули авіабомбу на басейн «Нептун» у Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

    У будівлі басейну ховалися від обстрілів жінки та діти.

    Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, під завалами є вагітні жінки та жінки з дітьми.

    «Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по і басейну «Нептун». Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм», – зазначив він.

    Наразі немає інформації про кількість постраждалих в результаті авіаудару.

    Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли театр у Маріуполі.

    Кириленко також нагадав, що російські окупанти з Градів обстріляла автомобільну колону, яка йшла з Маріуполя на Запоріжжя, поранивши п'ятьох людей включно з дитиною.

    Раніше стало відомо, що у Маріуполі пропав безвісти колишній капітан охтирського «Нафтовика». Колишній футболіст Леонід Боярінцев не виходить на зв'язок вже два тижні.

    Також відомо, що рашисти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів.

    У вівторок окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

    Водночас із Маріуполя вдалося вирватися майже 20 тис. людям.

    Також нагадаємо, що росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.

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    Теги: Маріуполь окупанти діти тероризм театр Павло Кириленко басейн
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    Рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти