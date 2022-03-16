Рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти
Під завалами є вагітні жінки та жінки з дітьми
Сьогодні, 16 березня, путінські рашисти скинули авіабомбу на басейн «Нептун» у Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
У будівлі басейну ховалися від обстрілів жінки та діти.
Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, під завалами є вагітні жінки та жінки з дітьми.
«Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по і басейну «Нептун». Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм», – зазначив він.
Наразі немає інформації про кількість постраждалих в результаті авіаудару.
Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли театр у Маріуполі.
Кириленко також нагадав, що російські окупанти з Градів обстріляла автомобільну колону, яка йшла з Маріуполя на Запоріжжя, поранивши п'ятьох людей включно з дитиною.
Раніше стало відомо, що у Маріуполі пропав безвісти колишній капітан охтирського «Нафтовика». Колишній футболіст Леонід Боярінцев не виходить на зв'язок вже два тижні.
Також відомо, що рашисти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів.
У вівторок окупанти обстріляли Маріуполь із моря.
Водночас із Маріуполя вдалося вирватися майже 20 тис. людям.
Також нагадаємо, що росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.