Рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти

У Маріуполі авіабомбу скинули на басейн Нептун

Під завалами є вагітні жінки та жінки з дітьми

Сьогодні, 16 березня, путінські рашисти скинули авіабомбу на басейн «Нептун» у Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У будівлі басейну ховалися від обстрілів жінки та діти.

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, під завалами є вагітні жінки та жінки з дітьми.

«Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по і басейну «Нептун». Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм», – зазначив він.

Наразі немає інформації про кількість постраждалих в результаті авіаудару.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли театр у Маріуполі.

Кириленко також нагадав, що російські окупанти з Градів обстріляла автомобільну колону, яка йшла з Маріуполя на Запоріжжя, поранивши п'ятьох людей включно з дитиною.

Раніше стало відомо, що у Маріуполі пропав безвісти колишній капітан охтирського «Нафтовика». Колишній футболіст Леонід Боярінцев не виходить на зв'язок вже два тижні.

Також відомо, що рашисти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів.

У вівторок окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

Водночас із Маріуполя вдалося вирватися майже 20 тис. людям.

Також нагадаємо, що росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.