Гуманітарні коридори 17 березня: звідки планується евакуація

Верещук розповіла, що з блокадного Маріуполя змогли вирватися майже 6,5 тис. осіб

Віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу розповіла про роботу гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення 17 березня.

«На завтра (17 березня – ред.) ми ведемо перемовини про режим тиші вздовж маршруту і продовжуємо забирати людей з Маріуполя до Бердянська, а з Бердянська до Запоріжжя. Також ми плануємо організувати коридори для поставок гуманітарних вантажів до заблокованих населених пунктів Харківської і Київської областей», – сказала Верещук у відеозверненні ввечері 16 березня.

16 березня з блокадного Маріуполя змогли вирватися майже 6,5 тис. осіб. Із числа евакуйований понад 2 тис. – діти.

Водночас колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь.

«Всього до Запоріжжя сьогодні прибуло 6 426 маріупольців, з них 2 039 наших діток. Колони приватного транспорту і в цей час продовжують рухатися у напрямку Запоріжжя. Продовольство і медикаменти ми залишили у Бердянську, де організовано пункти допомоги усім, хто продовжує виїжджати із блокадного міста», – повідомила Верещук.

Нагадаємо, російські окупанти зривають евакуацію громадян. Уряд розповів деталі.

Напередодні на Сумщині окупанти зупинили людей під час евакуації і забрали телефони.

Учора з Маріуполя сьогодні виїхало дві тисячі автівок.

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