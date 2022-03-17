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    Події в Україні

    Гуманітарні коридори 17 березня: звідки планується евакуація

    До населених пунктів доставлять гуманітарну допомогу - Гуманітарні коридори 17 березня: звідки планується евакуація
    До населених пунктів доставлять гуманітарну допомогу
    фото з відкритих джерел

    Верещук розповіла, що з блокадного Маріуполя змогли вирватися майже 6,5 тис. осіб

    Віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу розповіла про роботу гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення 17 березня.

    «На завтра (17 березня – ред.) ми ведемо перемовини про режим тиші вздовж маршруту і продовжуємо забирати людей з Маріуполя до Бердянська, а з Бердянська до Запоріжжя. Також ми плануємо організувати коридори для поставок гуманітарних вантажів до заблокованих населених пунктів Харківської і Київської областей», – сказала Верещук у відеозверненні ввечері 16 березня.

    16 березня з блокадного Маріуполя змогли вирватися майже 6,5 тис. осіб. Із числа евакуйований понад 2 тис. – діти.

    Водночас колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь.

    «Всього до Запоріжжя сьогодні прибуло 6 426 маріупольців, з них 2 039 наших діток. Колони приватного транспорту і в цей час продовжують рухатися у напрямку Запоріжжя. Продовольство і медикаменти ми залишили у Бердянську, де організовано пункти допомоги усім, хто продовжує виїжджати із блокадного міста», – повідомила Верещук.

    Нагадаємо, російські окупанти зривають евакуацію громадян. Уряд розповів деталі.

    Напередодні на Сумщині окупанти зупинили людей під час евакуації і забрали телефони.

    Учора з Маріуполя сьогодні виїхало дві тисячі автівок.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь діти населення Ірина Верещук евакуація
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    Гуманітарні коридори 17 березня: звідки планується евакуація