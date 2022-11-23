РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту

Рашисти запустили ракети з літаків

Удень, 23 листопада, по всій Україні пролунав сигнал повітряної тривоги. Згодом мешканці різних областей України почали повідомляти про звуки вибухів, що пролунали в їхніх областях. У цей час Європарламент проголосував за визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

Найперше стало відомо про вибухи в Одеські області. Також у Кременчуцькому районі на Полтавщині було чутно звук вибуху.

Крім того, у Херсоні чутно вибухи.

Роботу ППО на Дніпропетровщині підтвердив голова облради Микола Лукашук.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє, що ракети летять в бік Одеси.

Нагадаємо, не фільмуйте та не поширюйте фото та відео прильотів, якщо такі є.

Перебувайте в укриттях!

За повідомленням ЗМІ Росія випустила по Україні 10 ракет. Повідомляється, що ракети летять у напрямку Запоріжжя та Кривого Рогу. Також тактична авіація в Чорному морі, помічені два винищувачі Су-35 у напрямку Очакова та Коблево.

Як відомо, сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсоркою тероризму.