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РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту
Не ігноруйте повітряну тривогу!
фото з відкритих джерел

Рашисти запустили ракети з літаків 

Удень, 23 листопада, по всій Україні пролунав сигнал повітряної тривоги. Згодом мешканці різних областей України почали повідомляти про звуки вибухів, що пролунали в їхніх областях. У цей час Європарламент проголосував за визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

Найперше стало відомо про вибухи в Одеські області. Також у Кременчуцькому районі на Полтавщині було чутно звук вибуху. 

Крім того, у Херсоні чутно вибухи.  

Роботу ППО на Дніпропетровщині підтвердив голова облради Микола Лукашук. 

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє, що ракети летять в бік Одеси.

РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту фото 1

Нагадаємо, не фільмуйте та не поширюйте фото та відео прильотів, якщо такі є.

Перебувайте в укриттях! 

За повідомленням ЗМІ Росія випустила по Україні 10 ракет. Повідомляється, що ракети летять у напрямку Запоріжжя та Кривого Рогу. Також тактична авіація в Чорному морі, помічені два винищувачі Су-35 у напрямку Очакова та Коблево.

Як відомо, сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсоркою тероризму.

Теги: вибух тривога

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