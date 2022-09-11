Окупантам продовжують контракти без їхньої згоди: перехоплення розвідки

Окупантам керівництво без їх відома продовжує контракти, аби ті залишились на війні

Російські солдати зізнаються, що їх всіляко намагаються залишити на війні в Україні, тому керівництво без їх відома продовжує контракти. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів дружині, що йому незаконно продовжили контракт. Він просить жінку допомогти та «підіймати на вуха» керівництво.

«14-го числа (вересня – ред.) у мене б вже закінчився контракт. Мені додали ще до 9 жовтня», – зазначив він.

При цьому російський солдат зізнається, що в Ізюмському районі, де він знаходився, йдуть важкі бої. Він не впевнений, що зможе повернутися додому, оскільки окупаційні війська зазнають втрат.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони країни–загарбниці визнало, що виводить свої окупаційні війська з території Харківщини під натиском ЗСУ. Утім, приймати поразку Кремль не наважується, то ж в Міноборони РФ заявили, що проводять перегрупування російських військ в районах Балаклеї та Ізюма для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

Як повідомлялося, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор. Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.