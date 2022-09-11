Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупантам продовжують контракти без їхньої згоди: перехоплення розвідки

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Окупантам продовжують контракти без їхньої згоди: перехоплення розвідки
Окупантам продовжують контракти без їх згоди
Фото з відкритих джерел

Окупантам керівництво без їх відома продовжує контракти, аби ті залишились на війні

Російські солдати зізнаються, що їх всіляко намагаються залишити на війні в Україні, тому керівництво без їх відома продовжує контракти. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів дружині, що йому незаконно продовжили контракт. Він просить жінку допомогти та «підіймати на вуха» керівництво.

«14-го числа (вересня – ред.) у мене б вже закінчився контракт. Мені додали ще до 9 жовтня», – зазначив він.

При цьому російський солдат зізнається, що в Ізюмському районі, де він знаходився, йдуть важкі бої. Він не впевнений, що зможе повернутися додому, оскільки окупаційні війська зазнають втрат.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони країни–загарбниці визнало, що виводить свої окупаційні війська з території Харківщини під натиском ЗСУ. Утім, приймати поразку Кремль не наважується, то ж в Міноборони РФ заявили, що проводять перегрупування російських військ в районах Балаклеї та Ізюма для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

Як повідомлялося, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.  Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Теги: контрактна армія росія окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Окупантам продовжують контракти без їхньої згоди: перехоплення розвідки
Окупантам продовжують контракти без їхньої згоди: перехоплення розвідки
У Криму впав російський військовий літак
У Криму впав російський військовий літак
ППО збили російську ракету над Дніпропетровщиною
ППО збили російську ракету над Дніпропетровщиною
У Козачій Лопані встановлено прапор України (фото)
У Козачій Лопані встановлено прапор України (фото)
Захисник показав, які багатства кидають, тікаючи, окупанти (відео)
Захисник показав, які багатства кидають, тікаючи, окупанти (відео)
На Черкащині ППО збила ракету, уламки впали на будинки
На Черкащині ППО збила ракету, уламки впали на будинки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
400K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
257K
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
249K
Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії
185K
Кадиров «офігів» від того, що відбувається в Україні (аудіо)
129K
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
102K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту