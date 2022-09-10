Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)

Боєприпасів не залишилося, і поповнити запас нічим

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднело чергову перехоплену розмову загарбників. У ній окупант розповів сестрі, що його підрозділ має великі втрати. За його словами, бійців залишилося як «навчальний клас». При цьому загарбник заявив, що поранені підривають себе на полі бою, бо розуміють, що за ними не повернуться.

«Бубі перебило ноги, він попрощався з нами у прямому ефірі і підірвав себе», – сказав російський солдат.

Окупант також розповідає, що боєприпасів у нього не залишилося. Поповнити запаси він не може, оскільки командири втекти.

«Старші брати пішли від нас. Ми залишилися самі. У мене БК немає, я його використав сьогодні. Мін мені не привезли, я зараз тільки зі стрілковою (зброєю, – ред.)... У нас закінчилися патрони, тому що доблесне керівництво не потурбувалося про це», – зазначив він.

Раніше Міністерство оборони країни–загарбниці визнало, що виводить свої окупаційні війська з території Харківщини під натиском ЗСУ. Утім, приймати поразку Кремль не наважується, то ж в Міноборони РФ заявили, що проводять перегрупування російських військ в районах Балаклеї та Ізюма для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор. Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.