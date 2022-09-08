Окупанти хочуть відмовитись від командира, який заховався: перехоплення (аудіо)

Командир російського батальйону заховався у підвалі

Російські загарбники скаржиться на своїх командирів і хочуть відмовитись від них. Про це свідчить телефонна розмова окупанта з дружиною, яку перехопила розвідки Міноборони.

«Уяви цей піда**с дрон прилетів і гранату кинув на танк», – скаржиться рашист дружині.

Окупант повідомляє, що внаслідок атаки кілька його побратимів отримали осколкові поранення в шию, плечі та ноги.

«Ми без командира поїхати. Командир батальйону заховався в підвалі на**й. Наші всі хочуть відмовитись від командира. Тому, що він безглуздий, він артилерист, він не танкіст і йому по*** на особовий склад», – додає загарбник.

Крім також росіянин жаліється на несправний танк.

«У нас танк перестав стріляти. зараз заряд-снаряд в стволі. Головне, щоб не в**бало, бо ми на такому місці, де «укропи» стоять, артилерія на*** бл***. Зараз почують і по нас почнуть єба***», – продовжує загарбник.

Нагадаємо, триває 197-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.