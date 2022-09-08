Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти хочуть відмовитись від командира, який заховався: перехоплення (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти хочуть відмовитись від командира, який заховався: перехоплення (аудіо)
Рашисти скаржаться на несправну техніку
фото ілюстративне

Командир російського батальйону заховався у підвалі 

Російські загарбники скаржиться на своїх командирів і хочуть відмовитись від них. Про це свідчить телефонна розмова окупанта з дружиною, яку перехопила розвідки Міноборони.

«Уяви цей піда**с дрон прилетів і гранату кинув на танк», – скаржиться рашист дружині.

Окупант повідомляє, що внаслідок атаки кілька його побратимів отримали осколкові поранення в шию, плечі та ноги.

«Ми без командира поїхати. Командир батальйону заховався в підвалі на**й. Наші всі хочуть відмовитись від командира. Тому, що він безглуздий, він артилерист, він не танкіст і йому по*** на особовий склад», – додає загарбник.

Крім також росіянин жаліється на несправний танк.

«У нас танк перестав стріляти. зараз заряд-снаряд в стволі. Головне, щоб не в**бало, бо ми на такому місці, де «укропи» стоять, артилерія на*** бл***. Зараз почують і по нас почнуть єба***», – продовжує загарбник.

Нагадаємо, триває 197-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: війна розвідка окупанти росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Техніка не завелася у найпотрібніший момент
Кинули техніку, Біблію, спальники. Як окупанти тікали з Харківщини (відео)
Сьогодні, 08:55
Авіація та артилерія наших військ виконують завдання з контрбатарейної боротьби
ЗСУ знищили базу окупантів на Запоріжжі і відбили вісім атак
Сьогодні, 07:17
Російські загарбники шоковані натиском ЗСУ – перехоплення СБУ (аудіо)
Російські загарбники шоковані натиском ЗСУ – перехоплення СБУ (аудіо)
6 вересня, 15:58

Події в Україні

Обстріл Харкова: влада назвала кількість жертв
Обстріл Харкова: влада назвала кількість жертв
В Івано-Франківській області стався землетрус
В Івано-Франківській області стався землетрус
Ворог просто зараз обстрілює Харків з артилерії (відео)
Ворог просто зараз обстрілює Харків з артилерії (відео)
Рашисти уповільнились на півдні. Британська розвідка назвала причину
Рашисти уповільнились на півдні. Британська розвідка назвала причину
Окупанти хочуть відмовитись від командира, який заховався: перехоплення (аудіо)
Окупанти хочуть відмовитись від командира, який заховався: перехоплення (аудіо)
Поліція прийшла з обшуками до відомого львівського волонтера і активіста
Поліція прийшла з обшуками до відомого львівського волонтера і активіста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
92K
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
68K
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
56K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
54K
Фраза «український наступ» – новий хіт російської пропаганди
54K
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками

Новини

ЗСУ знищили базу окупантів на Запоріжжі і відбили вісім атак
Сьогодні, 07:17
Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Вчора, 19:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту