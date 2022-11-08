Росія втратила понад 77 тис. окупантів: оновлені дані Генштабу

Найбільшого прочухана ЗСУ завдали рашистам на Донбасі

Протягом минулої доби ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ приблизно 77170 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2786 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од,

артилерійських систем – 1791 (+9) од,

реактивних систем залпового вогню – 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 203 (+1) од,

літаків – 278 (+1) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 159 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.