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Втрати ворога на півдні: авіація ЗСУ вісім разів ударила по позиціях ворога

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати ворога на півдні: авіація ЗСУ вісім разів ударила по позиціях ворога
ЗСУ завдали ударів по ворогу на півдні та знищили техніку рашистів
фото ілюстративне

Українські військові завдали потужних ударів по системах ППО й опорних пунктах ворога

Протягом доби українська авіація на півдні завдала вісім ударів по позиціях окупантів, з яких два по опорних пунктах, чотири по системах протиповітряної оборони та два по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають 32 рашисти, зенітно-ракетний комплекс «Стріла», танк, дві гармати-гаубиці, вісім одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Бериславському районі.

«Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на неділю в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними розвідки Росія вже використала 80% своїх сучасних ракет, завдаючи ударів по Україні. Так, у країна-агресора залишилось близько 120 балістичних ракет для ОТРК «Іскандер». 

Також раніше Повітряні сили повідомили, де Росія планує розмістити іранські ракети.

 

Теги: рашисти втрати військові авіація

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