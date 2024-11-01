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Втрати ворога станом на 1 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 1 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 982-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Oleksandr Ratushniak/Reuters

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1460 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 1 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 1 листопада втратила

  • особового складу ‒ близько 696410 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 9162 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 18470 (+20) од.,
  • артилерійських систем – 20039 (+26) од.,
  • РСЗВ – 1244 (+1) од.,
  • засоби ППО ‒ 994 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329(+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18088 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 2628 (+1) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28038 (+77) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3579 (+9).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 1 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 1 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 листопада

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них два рухались із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 1 листопада
Активність флоту окупантів станом на 1 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 982-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна Генштаб фронт втрати ворог

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