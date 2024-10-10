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Зеленський представив Стармеру план перемоги України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський представив Стармеру план перемоги України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо України
фото: Офіс президента

«План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб», – Зеленський

Сьогодні, 10 жовтня, у Лондоні президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Очільник України представив йому деталі плану перемоги. Про це повідомляє Офіс президента.

Пресслужба зазначає, що президент представив деталі плану, зокрема те, що стосується військового посилення України. Лідери домовилися опрацювати План перемоги разом із союзниками.

«План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Це місток до другого Саміту миру. Україна може вести переговори лише із сильної позиції», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 10 жовтня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. У Лондоні українській лідер зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Учора, 9 жовтня український президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністрами таких країн, як: Греція, Північна Македонія та Албанія.  Під час зустрічі бул обговорено ряд важливих питань, які пов'язані зі співпрацею та двосторонніми відносинами.

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Теги: Володимир Зеленський Велика Британія Україна перемога переговори війна прем’єр-міністр росія

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