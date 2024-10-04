Під Вугледаром РФ втратила більше елітних солдатів, ніж за 10 років у Чечні – BBC

До штурму міста були залучені елітні 155 і 40 бригади морської піхоти збройних сил РФ

Найбільш інтенсивні бої відбувалися навколо Вугледару восени 2022 року та взимку 2023-го

За рік боїв під Вугледаром елітні підрозділи морської піхоти РФ зазнали втрат, що вчетверо перевищують їхні втрати за десять років війни в Чечні. Лише загиблих налічується понад 200 осіб. Про це повідомляє BBC.

Вугледар є стратегічно важливим пунктом, і найбільш інтенсивні бої відбувалися навколо нього восени 2022 року та взимку 2023-го.

До штурму міста були залучені елітні 155 і 40 бригади морської піхоти збройних сил РФ, також відомі як чорні берети, з підтримкою бронетехніки, включно з БМП і танками. Їм допомагали мотострілецькі підрозділи, укомплектовані мобілізованими та добровольцями.

За даними BBC, під час боїв за Вугледар загинуло щонайменше 211 морських піхотинців 155 бригади, ще 42 особи вважаються зниклими безвісти. Це значно перевищує втрати цього підрозділу за десятиліття війни в Чечні, наголошує видання.

У боях також брали участь окупанти з 40 бригади з Петропавловська-Камчатського. Журналісти BBC змогли отримати підтвердження загибелі 72 росіян цього підрозділу. Серйозність втрат підтверджується тим, що до складу обох бригад стали додавати підрозділи Шторм-Z, сформовані з ув'язнених російських колоній, додало видання.

Нагадаємо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил. За інформацією аналітиків, українські військові здійснили плановий відхід із Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Згодом, 2 жовтня, вище командування підтвердило, що дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледара. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій.

Також пресофіцер 72-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка розповів, що евакуація поранених військових із Вугледара Донецької області була складною, але відхід із міста дав змогу українським військам мінімізувати втрати.