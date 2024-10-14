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Зеленський за підсумками Ставки назвав найскладніші ділянки фронту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський за підсумками Ставки назвав найскладніші ділянки фронту
Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації на фронті
фото: Офіс президента України

Зеленський: «П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують»

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Про її результати глава держави повідомив у Telegram. 

«Була доповідь головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують», – йдеться в повідомленні.

Також, за словами Зеленського, «була глибока аналітика» Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки щодо того, хто саме допомагає Росії вести війну проти України та яких кроків потрібно вжити, щоб послабити ці злочинні союзи.

«Була доповідь Міністерства оборони щодо контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій наших ключових партнерів в український ОПК», – підсумував президент.  

Нагадаємо, флот Російської Федерації більше не може впливати на хід бойових дій в Україні. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Як зазначив Плетенчук, який би в окупантів не був ступінь готовності флоту – це не матиме наслідків на перебіг війни.

До сдлова, Росія готова зазнавати чи не найбільших втрат людей за час війни, в очікуванні перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Як зазначає видання, українські війська тримаються у важливих стратегічних точках на сході, таких як місто Часів Яр, але останніми тижнями Росія захопила місто Вугледар та просунулася до логістичного центру Покровська, а також в інших містах.

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Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента війна Курщина

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