До Києва прибула заступниця держсекретаря США: мета візиту

Узра Зея приїхала до Києва, щоб підтвердити зобов’язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії

До Києва з візитом прибула заступниця державного секретаря Сполучених Штатів з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узра Зея. Про це у соцмережі X повідомило посольство США в Україні.

«Сьогодні ми вітаємо заступницю державного секретаря з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узру Зею в Києві, щоб підтвердити зобов’язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії», – зазначило американське представництво.

Нагадаємо, Україну та партнерів чекає важка зима. Про це заявив президент США Джо Байден у Берліні. Американський президент наголосив, що союзники по НАТО повинні «забезпечувати підтримку доки Україна не досягне справедливого та стійкого миру».

Також Байден вчергове засудив напад російського диктатора Володимира Путіна на Україну. За словами президента США, НАТО залишається сильним і більш об'єднаним, ніж будь-коли.

Сьогодні, 18 жовтня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден приїхав до Німеччини. Тут він зустрінеться з керівництвом ФРН, а також з лідерами інших європейських країн.