Війська РФ вдарили по Краматорську, у місті проблеми зі світлом

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста та села

Сьогодні, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок ударів у багатьох районах міста зникла електроенергія. Про це повідомляють «Новини Донбасу».

«Війська РФ завдали ударів по Краматорську. За попередньою інформацією, застосували КАБи», – йдеться у повідомленні. Як повідомляють ЗМІ, пізніше було чутно повторні удари.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів постраждали кілька цивільних об'єктів, зокрема житлові будинки та інфраструктура.

За інформацією місцевих органів влади, на місці подій працюють рятувальні служби, які намагаються надати допомогу постраждалим та ліквідувати наслідки атаки. Відомо про кілька поранених, однак точна кількість жертв поки не підтверджена.

Краматорськ вже неодноразово ставав мішенню для російських атак, проте даний обстріл відбувся на фоні загострення бойових дій в регіоні. Місцева влада закликає жителів залишатися в укриттях та дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, 2 жовтня російські війська вдарили по місту Краматорськ Донецької області трьома керованими авіабомбами, внаслідок чого є багато руйнувань та поранений 54-річний мирний житель.

Раніше стало відомо, що 22 вересня внаслідок обстрілу Краматорська поранення отримали 5 людей, серед яких 16-річна дівчина. Були пошкоджені 4 будинки і 2 автомобілі.

До слова, непередодні російські війська здійснили черговий обстріл села Мала Токмачка у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків.