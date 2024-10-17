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Північна Корея готує контингент для війни в Україні: Зеленський розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Північна Корея готує контингент для війни в Україні: Зеленський розповів деталі
Президент наголосив, що друга країна фактично офіційно втягується у війну проти України
скріншот з відео

За словами Зеленського, офіцери Північної Кореї вже перебувають на окупованих територіях України

Північна Корея готує 10 тис. північнокорейський військових для війни в Україні. Йдеться не лише про піхоту, а й про інші роди військ. Про це заявив президент країни Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради.

За словами Зеленського, офіцери Північної Кореї вже перебувають на окупованих територіях України. Вони тренуються та тренують російських солдатів.

«Не знаю яка кількість офіцерів. Але за даними розвідки Росія розраховує на таке підсилення, оскільки РФ не встигає з мобілізацією та має забагато втрат на полі бою», – зазначив він.

Очільник України наголосив, що Путін шукає зовнішньої підтримки та хоче залучати до війни проти України північнокорейських спеціалістів із різних родів військ. Так, за словами Зеленського, Північна Корея вже зараз готує контингент, щоб вони воювали проти України.

«Я говорив про це з США та з низкою лідерів – це вже фактично офіційне підтвердження тому, що друга країна втягується у війну проти України», – зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що Іран теж постачає озброєння РФ, однак ще не відправляв своїх людей воювати проти України.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Нагадаємо, близько 1,4 млн молодих людей подали заявки на вступ або повернення в армію, звинувативши Сеул «у провокаційному вторгненні безпілотників», яке призвело до «напруженої ситуації на межі війни»

Раніше радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, якщо інформація про участь військових з Північної Кореї на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю.

Як повідомлялося, на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується «особливий бурятський батальйон». Його укомплектовують громадянами Північної Кореї.

До слова, 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями.

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Теги: Північна Корея Володимир Зеленський війна президент

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