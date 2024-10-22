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Саміт БРІКС: Моді закликав Путіна завершити війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Саміт БРІКС: Моді закликав Путіна завершити війну в Україні
Путін та Моді зустрілися на полях саміт БРІКС у Казані
фото з відкритих джерел

За словами індійського прем'єра, Нью-Делі «повністю підтримує якнайшвидше відновлення миру та стабільності»

У Казані на полях саміту БРІКС премʼєр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Індійський прем'єр заявив, що Нью-Делі готовий сприяти припиненню війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

«Ми постійно спілкуємося з приводу триваючого конфлікту між Росією та Україною. Ми вважаємо, що проблеми потрібно вирішувати лише мирним шляхом», – заявив він. 

Моді додав, що Нью-Делі «повністю підтримує якнайшвидше відновлення миру та стабільності». За його словами, Індія готова цьому сприяти і він обговорить це питання з Путіним.

Російський диктатор заявив, що Росія та Індія мають «привілейоване стратегічне партнерство». Своєю чергою індійський прем'єр подякував Путіну за «міцну дружбу».

БРІКС – організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм. Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати. 

Нагадаємо, у Казані стартував 16-й саміт БРІКС, за участю країн з економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Російська сторона, як організатор заходу, очікує, що в триденному саміті візьмуть участь представники 36 країн та шість міжнародних організацій, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Зараз на групу БРІКС припадає 45% населення світу та 35% світової економіки, хоча більше половини економічної потужності групи становить Китай. За словами російського диктатора, БРІКС є об’єднанням країн, які працюють разом на основі спільних цінностей, спільного бачення розвитку і, головне, принципу врахування інтересів один одного.

До слова, Сполучені Штати Америки не розглядають міжнародну організацію БРІКС як загрозу західним альянсам.

Теги: путін Індія війна росія БРІКС

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