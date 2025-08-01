Втрати ворога станом на 1 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

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Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 1451 РСЗВ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 1 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:

особового складу – близько 1054200 (+940) осіб,

танків – 11068 (+1) од,

бойових броньованих машин – 23068 (+2) од,

артилерійських систем – 30944 (+33) од,

РСЗВ – 1451 (+0) од,

засоби ППО – 1203 (+1) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163),

крилаті ракети – 3551 (+3),

кораблі/катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 56894 (+72) од,

спеціальна техніка – 3935 (+0).

Втрати ворога станом на ранок 1 серпня Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1255-й день повномасштабної війни в Україні.