Втрати ворога станом на 1 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 1 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 1 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:
- особового складу – близько 1054200 (+940) осіб,
- танків – 11068 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23068 (+2) од,
- артилерійських систем – 30944 (+33) од,
- РСЗВ – 1451 (+0) од,
- засоби ППО – 1203 (+1) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163),
- крилаті ракети – 3551 (+3),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56894 (+72) од,
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Як відомо, триває 1255-й день повномасштабної війни в Україні.