Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 1 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 1 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 1451 РСЗВ
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 1 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1054200 (+940) осіб,
  • танків – 11068 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23068 (+2) од,
  • артилерійських систем – 30944 (+33) од,
  • РСЗВ – 1451 (+0) од,
  • засоби ППО – 1203 (+1) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163),
  • крилаті ракети – 3551 (+3),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56894 (+72) од,
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 1 серпня
Втрати ворога станом на ранок 1 серпня
Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1255-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти війна росія фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше фактів застосування хімічної зброї російськими солдатами зафіксовано на східному фронті
СБУ задокументувала понад 10 тис. хімічних атак РФ від початку великої війни
30 липня, 13:18
Владислав Адріанов – обранець поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк
«Хлопці 6 годин лежали й спливали кров’ю». Боєць «Азова» про теракт в Оленівці
29 липня, 12:51
Полонений: якщо дадуть можливість – хлопці, здавайтеся
«Обнуляли в болото і потім в безвісти зниклі»: полонений розповів про службу в російський армії
28 липня, 16:06
55% колишніх засуджених, які потрапили на фронт, відбували покарання у місцях несвободи за майнові злочини
Стало відомо, скільки засуджених служать у лавах ЗСУ
22 липня, 08:24
Ситуація на фронті 15 липня
Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу
15 липня, 22:49
Наслідки російської атаки на Дніпровський район
Ворог атакував Дніпропетровщину: багато руйнувань, є постраждалі
14 липня, 07:51
Такий вигляд має багатоповерхівка в Києві після ворожої атаки
Київ: Кличко назвав кількість постраждалих після нічної атаки (оновлено)
4 липня, 08:23
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10985 танків
Втрати ворога станом на 2 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
2 липня, 07:16
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року
1 липня, 08:23

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року
Україна почала наймасштабніше будівництво оборонних споруд за весь час війни – WSJ
Україна почала наймасштабніше будівництво оборонних споруд за весь час війни – WSJ
Втрати ворога станом на 1 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Спільні військові навчання РФ та Білорусі: Україна готується до провокацій
Спільні військові навчання РФ та Білорусі: Україна готується до провокацій
Окупанти атакували Балаклію
Окупанти атакували Балаклію
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
45K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
39K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
37K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони

Новини

Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua