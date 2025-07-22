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Стало відомо, скільки засуджених служать у лавах ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Стало відомо, скільки засуджених служать у лавах ЗСУ
55% колишніх засуджених, які потрапили на фронт, відбували покарання у місцях несвободи за майнові злочини
фото з відкритих джерел

100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ

З установ Державної кримінально-виконавчої служби України до лав ЗСУ доєдналося 9500 добровольців, із них – 100 жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДКВС.

Зазначається, що близько 9,5 тис. засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій, однак не всі з них чоловіки.

«100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ. Зазвичай їх залучають у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2025 року, в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, покарання у вигляді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та обмеження волі відбувало 22 866 осіб, з них 1 415 жінок. У виправних колоніях перебувало 19 623 особи, у виправних центрах – 956 осіб, у виховних колоніях – 66 осіб.

Як повідомляв «Главком», у травні 2024 року парламент ухвалив зміни до законодавства, які дозволили засудженим достроково вийти на волю за умови приєднання до сил оборони.

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Теги: ЗСУ засуджені

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