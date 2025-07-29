«Хлопці 6 годин лежали й спливали кров’ю». Боєць «Азова» про теракт в Оленівці

«Азовець» Андріанов про теракт в Оленівці: «Нас просто цинічно підірвали уві сні»

У колонії в Оленівці були дуже складні умови для перебування українських військових. Байраки були дуже переповнені, а нормальної води не було. Про це в інтерв’ю Раміні розповів військових бригади «Азов» Владислав «Білий» Андріанов, передає «Главком».

«Вода була тільки технічною, привезена з якоїсь водойми пожежними машинами. Без нормального харчування – в нас люди непритомніли просто на перевірках. Щодня було по дві перевірки, де ми повинні були вишикуватися і стояти, чекати, поки нас порахують. Щодня хтось просто отак стоячи на місці, втрачав свідомість від того, що було повне виснаження після трьох місяців боїв в Маріуполі. Й від нестачі поживних елементів з їжі в самій Оленівці, бо годували дуже погано», – розповів він.

Теракт в Оленівці Андріанов назвав одним реченням: «Нас просто цинічно підірвали уві сні».

Хлопець розповів, що у байраці зібрали близько 200 людей. – «Нічого не пояснювавши – просто прийшли зі списком, вишикували й перевели в інший барак». – І через день або через два прийшли співробітники й цинічно сказали, щоб вночі більше однієї людини в туалет не ходили, щоб ця кількість людей була максимально збережена всередині приміщення.

«Пролунав вибух, вони намагалися приховати це під виходи «Градів». Ми спочатку це почули, зрозуміли, що це просто виходи, зістрибнули з ліжок і знову лягли спати. Я прокинувся від того, що через заплющені очі відчув, наче настав світанок – від вибуху все сильно освітилося. Я зрозумів, що тут щось вибухнуло. Спочатку всі думали, що це дійсно прильот, але потім, коли ми подивилися на наслідки, зрозуміли, що це був підрив зсередини. Пролунав цей вибух, я розплющив очі, оглянув себе, побачив, що серйозних поранень в мене немає. Були маленькі поранення, уламкові, в руках, ногах, ребрах, масивної кровотечі не було. І я одразу почав запитувати у хлопців поряд зі мною, як вони. Двоє були середньо або тяжко поранені, й ми почали виходити з цього бараку», – розповідає «азовець».

За словами колишнього військовополоненого, перші п'ять секунд після вибуху була повна тиша, а потім почалися крики поранених. Вибух пролунав десь об 23:00, а перші камази з евакуації десь о 5 ранку тільки поїхали.

Владислав Адріанов – військовий «Азова», обранець поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк, яка теж пройшла російський полон в Оленівці. Пара брала участь в обороні «Азовсталі» в Маріуполі у 2022 році. Окупанти засудили Андріанова його до 25 років колонії, проте його повернули на Україну під час обміну полоненими.

«І це була найжахливіша ніч в моєму житті, незважаючи на все, що відбувалося в Маріуполі. Коли ти розумієш, що вас просто цинічно уві сні підірвали, розумієш, що у вас немає ні аптечок, ні турнікетів, немає медичної служби, нічого немає, чим надавати допомогу. І очікувати її від росіян, ну звісно, не варто. Це було найстрашніше… Вибух пролунав десь об 11-й, а перші камази з евакуації десь о 5:00 ранку тільки поїхали. Тобто 6 год хлопці лежали й спливали кров’ю», – додав він.

Нагадаємо, на території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону, яким російська сторона повинна була забезпечити нормальні умови утримання й безпеку. Натомість росіяни влаштували теракт.

За пару днів до цього, до підготовленого тюремного барака, були переведені 198 бійців ОЗСП «Азов». Ввечері 28 липня наглядачі змусили всіх зайти всередину, натякали, що на полонених очікує смерть. Згодом поруч почала працювати ворожа артилерія, а приблизно о 23:45 у бараку пролунали два вибухи, які спричинили пожежу. 47 людей загинули відразу. Шестеро згодом стекли кров'ю. Понад 100 військовополонених отримали поранення. Кілька годин до них не допускали ні медиків з інших бараків, ні карети «швидкої». Тільки близько п’ятої ранку керівництво колонії дозволило евакуацію поранених.

Росіяни звинуватили в обстрілі Україну, але ні незалежних, ні українських експертів на територію колонії не допустили. Місія ООН з пошуку фактів стосовно подій в Оленівці, на чолі з генералом Карлосом дос Сантуш Крузом проіснувала до січня 2023 року, після чого була розпущена. Україна наполягає на продовженні розслідування.