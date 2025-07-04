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Київ: Кличко назвав кількість постраждалих після нічної атаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Київ: Кличко назвав кількість постраждалих після нічної атаки
Такий вигляд має багатоповерхівка в Києві після ворожої атаки
скрін із відео

Мер столиці розповів про наслідки нічної атаки

Внаслідок сьогоднішньої комбінованої нічної атаки ворога постраждали 19 мешканців столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Зазначається, що пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували.

Нагадаємо, Росія масовано вдарила ракетами по Києву та Київській області, у столиці виникло багато пожежі, є руйнування та постраждалі.

Відомо про такі наслідки ударів по столиці:

  • у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
  •  Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
  • у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
  • у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
  • у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Також в результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

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Теги: Київ Віталій Кличко війна ракета дрон окупанти

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