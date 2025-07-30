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СБУ задокументувала понад 10 тис. хімічних атак РФ від початку великої війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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СБУ задокументувала понад 10 тис. хімічних атак РФ від початку великої війни
Найбільше фактів застосування хімічної зброї російськими солдатами зафіксовано на східному фронті
фото: Facebook/Генштаб

Найбільшу кількість хімічних боєприпасів росіяни використовують у вигляді скидів із FPV-дронів

Служба безпеки від початку повномасштабної війни задокументувала понад 10 тис. хімічних атак РФ проти Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними спецслужби, йдеться, серед іншого, про аерозольні гранати К-51, РГР та РГ-Во, споряджені отруйними речовинами подразнювальної дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон). Також непоодинокими є випадки застосування російськими загарбниками ампул із отруйною речовиною – хлорпікрином. «Використання таких засобів ведення війни заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993», – йдеться в заяві..

За матеріалами слідства, найбільшу кількість хімічних боєприпасів росіяни використовують у вигляді скидів із FPV-дронів на оборонні позиції українських захисників Після влучання у ціль отруйні сполуки хімічного заряду уражають слизові оболонки військових, насамперед їхні очі та органи дихання. «У такий спосіб ворог намагається змусити воїнів Сил оборони вийти з окопів та бліндажів під прицільний вогонь окупантів», – кажуть правоохоронці.

Найбільше фактів застосування такої зброї російськими загарбниками зафіксовано на східному фронті, а також під час ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. З метою документування і притягнення росіян до відповідальності за ці злочини, СБУ не тільки розслідує власні кримінальні провадження, а й залучає до документування цих фактів профільні міжнародні організації. Зокрема, для проведення необхідних лабораторних досліджень та інформування міжнародного співтовариства СБУ передала через Міністерство закордонних справ України частину речових доказів до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаагу.

За результатами відповідних досліджень ця міжнародна організація опублікувала три звіти, якими підтверджується систематичне застосування російською федерацією хімічних засобів як засобів ведення війни проти України. Як наслідок, Рада ЄС запровадила санкції щодо російських підрозділів, які входять до складу збройних сил РФ і причетні до розробки та використання хімічної зброї в Україні. Зокрема, під обмеження ЄС потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту країни-агресора, а також 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут міноборони РФ, які займаються розробками заборонених хімзасобів.

У межах багатоепізодного кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), триває розслідування для притягнення військово-політичного керівництва держави-агресора та всіх причетних до відповідальності. Серед інших, у грудні 2024 року СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу Ігорю Кириллову – начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) збройних сил РФ. Він відповідальний за масове застосовування хімічних боєприпасів проти українських військ.

Нагадаємо, більшість країн світу, включно з Росією, підписали міжнародну конвенцію 1993 року, яка забороняє використання, виробництво, розробку або накопичення хімічної зброї. Росія є однією з 65 країн, які не лише підписали, а й ратифікували Конвенцію про хімічну зброю. Попри це Москва систематично порушує свої міжнародні зобов'язання.

До слова, нідерландські спецслужби зібрали докази масштабного використання Російською Федерацією забороненої хімічної зброї у війні проти України.

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Теги: хімічна зброя СБУ окупанти

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