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Ворог атакував Дніпропетровщину: багато руйнувань, є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Ворог атакував Дніпропетровщину: багато руйнувань, є постраждалі
Наслідки російської атаки на Дніпровський район
фото: Сергій Лисак / соцмережі

У Дніпровському районі внаслідок атаки постраждали троє людей, всі госпіталізовані

Російські терористи вночі спрямували на Дніпропетровську область безпілотники. 10 з них збили українські захисники. Але є і влучання у двох районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Зокрема у Дніпровському постраждали троє людей. Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості, 51-річний чоловік – у важкому стані. Внаслідок атаки зайнялися три будинки, два гаражі, чотири господарські споруди та ліс. Знищені сім авто, ще чотири – пошкоджені.

На Криворіжжі також виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.

Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Била по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку російська «Молнія» вдарила по Харкову.

У ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Проте вже незабаром українська ППО посилиться. Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні системи Patriot, але не уточнив кількість. Він зазначив, що США збираються постачати Україні «різні зразки дуже складної військової техніки», за які платитиме Європа.

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Теги: дрон Дніпропетровщина війна росія окупанти

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