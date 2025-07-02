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Втрати ворога станом на 2 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 2 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10985 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 2 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 2 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 2 липня втратила:

  • особового складу – близько 1022090 (+1110) осіб;
  • танків – 10985 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 22931 (+3) од;
  • артилерійських систем – 29794 (+40) од;
  • РСЗВ – 1427 (+0) од;
  • засоби ППО – 1191 (+1) од;
  • літаків – 420 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+3) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43013 (+73);
  • крилаті ракети – 3436 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53786 (+90) од;
  • спеціальна техніка – 3921 (+0).
Втрати ворога станом на 2 липня
Втрати ворога станом на 2 липня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 липня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі три ворожі кораблі, один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них три судна рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 2 липня
Активність ворожого флоту станом на ранок 2 липня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1225-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ війна Генштаб Азовське море втрати

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