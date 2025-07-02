Втрати ворога станом на 2 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 2 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 2 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 2 липня втратила:
- особового складу – близько 1022090 (+1110) осіб;
- танків – 10985 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 22931 (+3) од;
- артилерійських систем – 29794 (+40) од;
- РСЗВ – 1427 (+0) од;
- засоби ППО – 1191 (+1) од;
- літаків – 420 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+3) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43013 (+73);
- крилаті ракети – 3436 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53786 (+90) од;
- спеціальна техніка – 3921 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 2 липня
- У Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі три ворожі кораблі, один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них три судна рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1225-й день повномасштабної війни в Україні.