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Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 15 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 61 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1218 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів.

Новини війни в Україні

15 липня станом на 22:00 відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 93 окупантів, з них 63 – безповоротно. Також знищено 4 автомобілі, 2 мотоцикли, 22 безпілотних літальних апарати та одну гармату. До того ж пошкоджено один танк та одну гармату російських терористів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби відбулося десять бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 165 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Строївка. Одне бойове зіткнення продовжується до цього часу.

Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Агресор п'ять разів намагався йти вперед в районі населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та Піщане. Українські захисники зупинили всі атаки ворога.

Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 24 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог сім разів атакував позиції наших захисників в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок. Дотепер не вщухає одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни п'ять разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 41 раз намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка та у бік населеного пункту Новохатське. Три бойові зіткнення продовжуються дотепер.

Лінія фронту станом на 15 липня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1238-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Покровськ ворог Генштаб

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