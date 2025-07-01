Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці

Триває 1224-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 146 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Ольгівське, Піддубне, Новопіль Донецької області; Малинівка, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та двох артилерійських засобах противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб, та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку

Ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторіа, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили чотири атаки противника у районах Григорівки та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Диліївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.

На Оріхівському напрямку

Окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Нагадаємо, триває 1224-й день повномасштабної війни в Україні.