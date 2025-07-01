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Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1224-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 146 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Ольгівське, Піддубне, Новопіль Донецької області; Малинівка, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та двох артилерійських засобах противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб, та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року фото 1

На Південно–Слобожанському напрямку

Ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторіа, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили чотири атаки противника у районах Григорівки та у бік Званівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Диліївки та Яблунівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Горіхове.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1224-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року
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