Втрати ворога станом на 12 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 12 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 12 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 12 лютого втратила:
- особового складу – близько 853030 (+1150) осіб,
- танків – 10023 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 20871 (+27) од,
- артилерійських систем – 22976 (+53) од,
- РСЗВ – 1276 (+1) од,
- засоби ППО – 1061 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24919 (+164),
- крилаті ракети – 3057 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36928 (+121) од,
- спеціальна техніка – 3742 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 12 лютого
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі три ворожих кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – одне судно, яке рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1085-й день повномасштабної війни в Україні.
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