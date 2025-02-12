Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 12 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 12 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20871 бойову броньовану машину
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 12 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 лютого втратила

  • особового складу – близько 853030 (+1150) осіб,
  • танків – 10023 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 20871 (+27) од,
  • артилерійських систем – 22976 (+53) од,
  • РСЗВ – 1276 (+1) од,
  • засоби ППО – 1061 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 24919 (+164),
  • крилаті ракети – 3057 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36928 (+121) од,
  • спеціальна техніка – 3742 (+1).
Втрати ворога станом на 12 січня
Втрати ворога станом на 12 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 12 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожих кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – одне судно, яке рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 12 лютого
Активність флоту окупантів станом на 12 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1085-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти Генштаб корабель втрати Чорне море Азовське море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незабаром дружина отримає посмертну нагороду свого чоловіка – «Хрест Героя»
Дружину загиблого воїна виписали з перинатального центру в Луцьку, вона народила четверту дитину
3 лютого, 03:40
Внаслідок атаки було знеструмлено понад 400 абонентів
Ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: ОВА повідомила про наслідки
1 лютого, 03:51
Наслідки нічної атаки на Харків
«Шахеди» атакували газову трубу в Харкові (фото, відео)
28 сiчня, 07:55
Звіт ISW щодо війни в Україні 20 січня
Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Курахового – карти ISW
21 сiчня, 05:30
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
14 сiчня, 10:48
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Офіційна карта повітряних тривог ukrainealarm.com
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2025
Сьогодні, 06:00
Окупанти атакували Київ ракетами
Ракетна атака, проєкт Міноборони та російський літак над Польщею: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає
Атака дронів та ракет на Київщину: пошкоджено житлові будинки та авто (фото)
Сьогодні, 06:41

Події в Україні

У Кривому Розі масштабні руйнування внаслідок ракетної атаки
У Кривому Розі масштабні руйнування внаслідок ракетної атаки
Стало відомо, скільки Росія загарбала населених пунктів на Донеччині за час великої війни
Стало відомо, скільки Росія загарбала населених пунктів на Донеччині за час великої війни
Втрати ворога станом на 12 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчорашній удар по Полтавщині: яка ситуація з газопостачанням в області
Вчорашній удар по Полтавщині: яка ситуація з газопостачанням в області
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2025
25K
Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм
23K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13K
«Ми ж вам сповідалися, а ви брешете». Віряни прогнали батюшку, що не перейшов в Українську церкву
12K
Чи треба Путіну рідкісноземельні метали в Україні?

Новини

У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Сьогодні, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Сьогодні, 04:48
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:35
Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні
Сьогодні, 03:48
Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Вчора, 21:19
Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Вчора, 07:36

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua