Ракетна атака, проєкт Міноборони та російський літак над Польщею: головне за ніч

Екстренні служби викликали у Солом’янський, Святошинський, Голосіївській та Подільський райони Києва

Окупанти вдарили ракетами по Києву, Кривому Рогу, у Міноборони пояснили, як виплачуватимуть гроші молодим добровольцям, російський літак порушив повітряний простір Польщі, а ООН назвала основну причину загибелі цивільних українців у січні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 12 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Києв під атакою балістики

Сигнал повітряної тривоги пролунав у Києві о 04:27. Через декілька хвилин було чути серію вибухів. У повітряних Силах ЗСУ попередили про застосування балістики з північного сходу. Мер столиці Віталій Кличко написав, що працює ППО.

«Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання уламків та загорання у Голосіївському та Подільському районах. Інформація щодо постраждалих встановлюється, на місце прямують служби. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях до відбою», – повідомляють у КМВА.

Ракетний удар по столиці прокоментував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Росія здійснила ракетний удар по Києву та Київщині, ППО/ПРО працювала по балістиці. Ось так путін хоче завершення війни», – написав Єрмак.

Кривий Ріг атакували ракетами

Сьогодні, 11 лютого, о 20:57 у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу, а через декілька хвилин у Кривому Розі пролунав вибух. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, росіяни запустили на місто ракети. Також він написав, що є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі. Повідомляється, що загиблих немає.

Гроші для добровольців віком від 18 до 24 років

В Україні добровольці віком від 18 до 24 років будуть отримувати 1 млн грн допомоги. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону пояснив, як виплачуватимуть гроші.

За його словами, сума буде виплачуватися трьома частинами. Під час підписання контракту – 200 тис. грн, другу частину, а саме 300 тис. грн, можна отримати протягом 5 робочих днів після проходження базової військової підготовки. Лазуткін сказав, що останні 500 тис. грн. виплачуватимуть у день виключення зі списків особового складу по завершенні контракту.

Російський військовий літак порушив польський повітряний простір

Російський військовий літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Повідомляється, що це сталось о 14:09 над східною частиною Гданської затоки. Літак порушив польський повітряний простір на 6,5 км і перебував у ньому хвилину і 12 секунд. Попередньо, причиною інциденту стала несправність навігаційної системи російського літака.

ООН про причини загибелі цивільних українців у січні

У січні 2025 року безпілотники малого радіуса дії спричинили загибель і поранення більшої кількості цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя, вражаючи людей в їхніх автомобілях, автобусах і на вулицях. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

За даними ООН, у січні 2025 року в Україні від атаки дронів малого радіуса дії загинуло 38 цивільних осіб, ще 223 отримали поранення. Мова, зокрема, йде про БпЛА, які скидали вибухівку на цивільних осіб, часто в їхніх приватних автомобілях або громадському транспорті.

Голова Місії Даніель Белль зауважила, що безпілотники малого радіуса дії наразі становлять одну з найбільш смертельних загроз для цивільних осіб у прифронтових районах.