«Шахеди» атакували газову трубу в Харкові (фото, відео)

Внаслідок нічної атаки «Шахедів» в Харкові пошкоджена газова труба та територія цивільного підприємства

Близько 00:35 у Харкові внаслідок удару БПлА типу «Шахед» була пошкоджена газова труба та пʼять авто. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Виникла пожежа.

«Дві людини отримали гості реакції на стрес – 59-річна жінка та дев'ятирічна дівчина», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що ворог завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.

О 02:36 пожежу локалізовано, наразі триває її ліквідація. До ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 28 січня РФ запустила кілька груп шахедів у бік України. Крім Харкова вибухи лунали також у Чернігові, Одесі та на Київщині.

Зокрема, у Чернігові внаслідок падіння уламків шахедів частково зруйновано два приватні будинки.

В Одесі внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння чотирьох легкових автомобілів.

До слова, триває 1070-й день повномасштабної війни.