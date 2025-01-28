«Шахеди» атакували газову трубу в Харкові (фото, відео)
Внаслідок нічної атаки «Шахедів» в Харкові пошкоджена газова труба та територія цивільного підприємства
Близько 00:35 у Харкові внаслідок удару БПлА типу «Шахед» була пошкоджена газова труба та пʼять авто. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.
Виникла пожежа.
«Дві людини отримали гості реакції на стрес – 59-річна жінка та дев'ятирічна дівчина», – йдеться в повідомленні.
У ДСНС уточнили, що ворог завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.
❗️Харків: рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару, є постраждалі pic.twitter.com/Bq8j61gD45— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 28, 2025
О 02:36 пожежу локалізовано, наразі триває її ліквідація. До ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, у ніч проти 28 січня РФ запустила кілька груп шахедів у бік України. Крім Харкова вибухи лунали також у Чернігові, Одесі та на Київщині.
Зокрема, у Чернігові внаслідок падіння уламків шахедів частково зруйновано два приватні будинки.
В Одесі внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння чотирьох легкових автомобілів.
До слова, триває 1070-й день повномасштабної війни.
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