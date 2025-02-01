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Ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: ОВА повідомила про наслідки

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: ОВА повідомила про наслідки
Внаслідок атаки знеструмлено понад 400 абонентів
фото ілюстративне з відкритих джерел

Іван Федоров: Це наймасовіший удар за останній час

Російська армія завдала наймасованішого удару по Запоріжжю за останній час – понад 10 ударів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час», – зазначив він.

За словами Федорова, наслідки масованого удару встановлюються.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння – вибиті вікна, пошкоджений дах. 

За його уточненою інформацією, росіяни скерували на місто 16 безпілотників.

«Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлено понад 400 абонентів», – додав він.

Нагадаємо, увечері 22 січня і в ніч проти 23-го російські окупанти атакували Запоріжжя «шахедами» та ракетами, завдавши удару по одному й тому ж енергетичному об’єкту.  Станом на 12:45 за медичною допомогою звернулися 46 людей. Серед поранених – двомісячне немовля та четверо співробітників ДСНС.

До слова, 31 січня ввечері в Одесі пролунали потужні вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих від ракетного удару росіян по Одесі зросла до семи, всі вони у середньому ступені важкості

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Теги: Запоріжжя окупанти армія Іван Федоров ворог росіяни війна дрон безпілотник

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