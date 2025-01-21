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Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Курахового – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Курахового – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 20 січня
фото з відкритих джерел

Росіяни вели наступальні дії під самим Покровськом

Окупантам вдалось просунутися поблизу Торецька, Покровська та Курахового.  Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Донеччина

19 і 20 січня російські війська продовжували наступальні операції на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки, але не просунулись.

20 січня російські війська продовжували наступальні дії на Часівояворівському напрямку, але жодного підтвердженого просування не зробили. 

Окупанти нещодавно просунулися в Торецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 і 20 січня, показують, що росіяни нещодавно просунулися в межах південного та північного Торецька відповідно. 20 січня російський мілблогер заявив, що російські війська захопили терикон на північно-західній околиці Торецька й обходять Торецьк з півночі в районі Кримського. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень. Російські війська продовжували атакувати Торецьк; на північ від Торецька біля Кримського та Диліївки; на північний схід від Торецька біля Озарянівки; і на південний захід від Торецька біля Щербинівки 19 і 20 січня.

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Курахового – карти ISW фото 1

Ворог нещодавно просунувся на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 січня, свідчать про те, що російські війська просунулися на Шахту №2 Покровське на північ від Котлиного (на захід від Покровська) та в південному Котлиному. Росіяни вели наступальні дії під самим Покровськом; на північний схід від Покровська біля Водяного Другого, Зеленого Поля, Олександрополя; на схід від Покровська біля Миролюбівки, Єлизаветівки, Мирнограда, Проміні; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Шевченка; на південний захід від Покровська в районі Надіївки, Звірового, Удачного, Успенівки, Новотроїцького, Новоандріївки; і на захід від Покровська біля Котлиного 19 і 20 січня.

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Курахового – карти ISW фото 2

Ворог нещодавно просунувся в Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 і 20 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Петропавлівки (на північний захід від Курахового) і на південний схід від Костянтинополя (на захід від Курахового).

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Курахового – карти ISW фото 3

20 січня окупанти продовжили наступ на напрямку Великої Новосілки, але підтверджених наступів не зробили. 19 січня російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися у північно-східній Великій Новосілці. 20 січня один мілблогер заявив, що російські війська повністю захопили Велику Новосілку, але інші російські джерела стверджували, що російські війська ще не захопили решту населеного пункту. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих заяв.

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Курахового – карти ISW фото 4

Курщина

20 січня окупанти продовжили наступ на українському виступі в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські мілблогери стверджували, що російські війська атакували на північний захід від Суджі в районі Нікольського і в напрямку Вікторівки з Новоіванівки та на південь від Суджі в районі Куриловки.

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Курахового – карти ISW фото 5

Харківщина

Армія РФ продовжили обмежені наземні атаки на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська 19 і 20 січня, але не просунулися. 

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Курахового – карти ISW фото 6

Луганщина

20 січня росіяни продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російський милблогер стверджував, що російські війська просунулися в межах північної Дворічної (на північний схід від Куп’янська), але ISW не знайшло підтвердження цього твердження.

Також повідомляється, що 20 січня російські війська продовжували наступ на напрямку Борова, але не просунулися. 

20 січня армія РФ продовжила наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробила. Російські мілблогери стверджували, що російські війська захопили висоти на північ від Іванівки (на північний схід від Лиману) і просунулися в поля на північ і схід від Тернів (на північний схід від Лиману). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Курахового – карти ISW фото 7

Південь

Окупанти продовжували наступальні операції на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки 19 і 20 січня, але не просунулися.

Російські війська 19 і 20 січня продовжували наступальні дії на Дніпровському напрямку, в тому числі в районі острова Козацький (на північний схід від м. Херсона), але не просунулись.

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Курахового – карти ISW фото 8

Нагадаємо, що триває 1063-й день повномасштабної війни в Україні.

Від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення

Противник завдав три ракетних та 46 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 71 КАБ, 1065 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Теги: Харків окупанти армія Торецьк наступ росіяни

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