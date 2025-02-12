Атака дронів та ракет на Київщину: пошкоджено житлові будинки та авто (фото)

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає

Київська ОВА відреагувала на наслідки нічної атаки на область

Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами. Місцева обласна військова адміністрація повідомила про наслідки.

«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі сталася пожежа нежитлових приміщень.

У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено дев'ять приватних будинків та автівка.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах.

Зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста. Зокрема:

Оболонський район – сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа з сьомого по перший поверх. На жаль, загинула одна людина;

Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м;

Святошинський район – сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано;

Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.