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Атака дронів та ракет на Київщину: пошкоджено житлові будинки та авто (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака дронів та ракет на Київщину: пошкоджено житлові будинки та авто (фото)
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає
фото: Нацполіція

Київська ОВА відреагувала на наслідки нічної атаки на область

Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами. Місцева обласна військова адміністрація повідомила про наслідки.

«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі сталася пожежа нежитлових приміщень.

Атака дронів та ракет на Київщину: пошкоджено житлові будинки та авто (фото) фото 1
Атака дронів та ракет на Київщину: пошкоджено житлові будинки та авто (фото) фото 2

У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено дев'ять приватних будинків та автівка.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах.

Зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста. Зокрема:

  • Оболонський район – сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа з сьомого по перший поверх. На жаль, загинула одна людина;
  • Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м;
  • Святошинський район – сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано;
  • Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Теги: пожежа Київ Київщина ракета ворог дрон

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