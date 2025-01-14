Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міноборони: Кожен базовий кваліфікаційний рівень містить чіткий перелік знань, умінь та компетенцій оператора БпЛА

Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотників. Система складається з чотирьох базових кваліфікаційних рівнів (БКР), кожен з яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів. Про це повідомляє Міноборони.

Чотири базових кваліфікаційних рівнів:

  • Початковий рівень БКР І призначений для керування мікро- та міні-БпЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F та G за класифікацією ICAO на висоті до 900 м над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками.
  • Другий рівень БКР II розширює можливості до керування малими БпЛА І класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1 500 м. На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах.
  • Рівень БКР ІІІ відкриває доступ до керування тактичними БпЛА у всьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5 500 м. Оператор повинен вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а також виконувати зліт і посадку на різних аеродромах.
  • Найвищий рівень БКР IV надає право керувати оперативними та стратегічними БпЛА ІІІ класу у будь-якому повітряному просторі та за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи із супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом.

«Кожен базовий кваліфікаційний рівень містить чіткий перелік знань, умінь та компетенцій оператора БпЛА. Така стандартизація дозволить підрозділам ефективно взаємодіяти на фронті та максимально реалізувати бойовий потенціал безпілотних систем», – йдеться у повідомленні.

Міноборони також наголошує, що для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен рівень БКР IV, незалежно від розміру дрона. Кожен наступний рівень включає всі вимоги попередніх та потребує проходження відповідного навчання з демонстрацією практичних навичок.

Нагадаємо, що іноземні компанії зможуть залучатися до модернізації військової техніки для Сил оборони України. Таке рішення ухвалив Кабмін.

Читайте також:

Теги: війна військові безпілотник Міноборони Україна ЗСУ Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Динаміка і результативність переговорів буде цілком залежати від ситуації на фронті
Що насправді хоче Кремль від США в умовах переговорів
1 сiчня, 16:11
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 2024, 09:46
У Києві дислокуються спеціалісти Швейцарського підрозділу гуманітарної допомоги
Швейцарія передає Україні зимовий пакет допомоги на 48 млн євро: на що підуть кошти
20 грудня, 2024, 05:28
Кожного року 22 грудня Україна відзначає День працівників дипломатичної служби України
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 грудня, 2024, 00:05
Звіт ISW щодо війни в Україні 23 грудня
ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в Запорізькій області – карти ISW
23 грудня, 2024, 03:18
Європа постачає близько 40% свого імпорту скрапленого природного газу з США, але Україна ніколи раніше не купувала його безпосередньо
Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США
28 грудня, 2024, 14:18
Податися на анулювання можна лише раз на 30 днів
У «Дії» з'явилася послуга анулювання бронювання працівників
31 грудня, 2024, 12:11
У Києві проходять зйомки військового фільму
Кадри зі знімального майданчика у столиці обурили киян
Вчора, 12:39
Необережні моряки засвітили таємну інформацію щодо патрулювання атомних підводних човнів
Французькі моряки випадково розкрили дані про таємну базу атомних підводних човнів
Вчора, 19:28

Суспільство

«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
Ракета забрала 46 життів. Дніпро вшановує загиблих від російського удару два роки тому
Ракета забрала 46 життів. Дніпро вшановує загиблих від російського удару два роки тому
Стали генералами до 40. Кадровий центр ЗСУ оприлюднив список наймолодших вищих офіцерів
Стали генералами до 40. Кадровий центр ЗСУ оприлюднив список наймолодших вищих офіцерів
Військовий фотограф, автор фільму «Два дні в Іловайську». Згадаймо Руслана Ганущака
Військовий фотограф, автор фільму «Два дні в Іловайську». Згадаймо Руслана Ганущака
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 14 січня
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 14 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
113K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
61K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
33K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
Хто допоміг росіянам атакувати Київ 1 січня? Спіймано агентку

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua