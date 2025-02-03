Дружину загиблого воїна виписали з перинатального центру в Луцьку, вона народила четверту дитину

Руслан Павлович Рябий загинув у червні 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині

Дружину загиблого захисника з Волині Наталю Рябу 2 лютого виписали додому з новонародженою донькою з Волинського обласного перинатального центру. 30 січня жінка народила Маргариту. Про це повідомило Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

Немовля стало четвертою дитиною. Батько дитини, військовослужбовець Руслан Рябий не дочекався появи донечки: у червні 2024 року загинув у бою на Покровському напрямку.

«Наталя Ряба мешкає у селі Перемиль Берестечківської громади. Разом із чоловіком вони виховували трьох дітей – двох синів та доньку. 30 січня жінка народила довгоочікувану донечку, яку її чоловік мріяв назвати Маргариткою. На жаль, життя батька та воїна обірвали російські окупанти», – йдеться у дописі.

фото: Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства

38-річний Руслан Павлович Рябий загинув у червні 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині – в селі Красногорівка Покровського району. Служив в Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Командування бригади подало кандидатуру Руслана Рябого на присвоєння Ордену «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Петиція про присвоєння воїну Почесного звання «Герой України» набрала майже 25700 голосів. Незабаром дружина отримає посмертну нагороду свого чоловіка – «Хрест Героя».

фото: Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства

Пані Наталя розповідає: чоловік працював у Німеччині, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення. Він повернувся, щоб захищати свою державу та майбутнє своїх дітей.

«Я маю посвідчення волонтера, він міг не приїжджати в Україну. Але сказав: «Хто, як не ми?», – розповіла вона.

Зазначається, що Маргаритка з’явилася на світ із вагою 2900 г та зростом 52 см о 01:48. Пологи були терміновими. Зараз мама і маля почуваються добре, перебувають у палаті разом, дівчинка вигодовується грудним молоком.

«Друга донечка була мрією чоловіка. За тиждень до загибелі він дізнався, що я вагітна. Руслан приїхав додому на тиждень, зробив усім сюрприз. Був щасливий. А ще за тиждень мене сповістили, що він загинув. Коли йшов на завдання, написав мені повідомлення: «Бережи себе, у нас буде дівчинка-квіточка». Руслан був справедливим, мужнім, був патріотом. Дуже любив дітей, мріяв завести старшу доню в перший клас. На жаль, у вересні вона пішла в школу вже без тата….», – розповіла багатодітна матір.

Нагадаємо, з лікарні виписали перших в Україні двійнят, які народилися завдяки державній програмі допоміжних репродуктивних технологій. Батьки двійнят – Ігор та Ірина, шкільні вчителі з Львівщини, які декілька років не могли стати батьками, аж поки не дізналися про державну програму.