Втрати ворога станом на 16 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 16 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 16 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 16 червня втратила:
- особового складу – близько 1005060 (+1200) осіб,
- танків – 10939 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22811 (+7) од,
- артилерійських систем – 29208 (+18) од,
- РСЗВ – 1418 (+0) од,
- засоби ППО – 1187 (+1) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40804 (+95),
- крилаті ракети – 3346 (+9),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од,
- спеціальна техніка – 3916 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 16 червня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 0 суден;
- до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось х протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1209-й день повномасштабної війни в Україні.
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