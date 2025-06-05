Бійцям ЗСУ вийти з оточення допоміг дрон (відео)

Росіяни вже готувалися штурмувати будинок, де знаходились воїни 91 окремого протитанкового батальйону

У Донецькій області бійцям Збройних сил України вдалось вийти з оточення росіян за допомогою FPV-дрона, попри те, що окупанти вже готувалися штурмувати будинок, де перебували українські військовослужбовці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

В оточенні опинились воїни 91 окремого протитанкового батальйону на напрямку «Костянтинівка–Покровськ».

«Четверо росіян вже готувалися штурмувати будинок. Але плани ворога геть зруйнував FPV-дрон: замість наступу у ворога почалася паніка. Вони тікали, ховалися, розсипалися по полю», – йдеться у повідомленні.

В ОК «Північ» підкреслили, що дрон влучив точно в ціль.

«А касетний боєприпас вже добив тих, кому дивом вдалося вижити», – додали там.

Нагадаємо, триває 1198-й день повномасштабної війни. Російські загарбники завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 55 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1074 дронів-камікадзе та здійснили 3603 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.