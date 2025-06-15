ЗСУ повідомили, чи зайшли росіяни на Дніпропетровщину

Для росіян захід на Дніпропетровщину має важливе політичне значення

Сили оборони чинять ворогу спротив, знищується велика кількість росіян

На Дніпропетровщині росіяни не закріпилися, хоч і намагаються показати тут свою присутність. Як інформує «Главком», про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

«Вони (російські війська, – ред.) дуже активно б’ються, щоби просто посунути фронт до адміністративних кордонів. Тому станом на зараз наші підрозділи там чинять дуже великий спротив, знищується велика кількість росіян», – розповів речник ОСУВ.

За його словами, для росіян захід на Дніпропетровщину має важливе політичне значення, проте про постійну присутність їхніх військ на території регіону наразі не йдеться.

Нагадаємо, літній наступ Росії на фронті в Україні демонструє помітні здобутки, більші, ніж у попередні місяці. Цьому просуванню сприяє нова російська тактика, яка поєднує у собі атаки дронів і мотоциклетні штурми.

Нагадаємо, наступу російських загарбників на Дніпропетровську область зараз немає. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росії важливо наближатися до Сум інформаційно, зайти в Покровськ: «Але Покровськ – це і стратегічна ціль, а от Дніпропетровська область – це інформаційно важливо».

Нагадаємо, 13 червня Генштаб також повідомив, що ситуація поблизу адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей не зазнала суттєвих змін. Російські загарбники не досягнули адмінмежі.

Станом на сьогодні тривають важкі бої, ситуація динамічна і може змінюватися.