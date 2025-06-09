Генштаб підтвердив удар по Чебоксарах: уражено завод, де виготовляли антени для «шахедів»

Дрони уразили важливе для РФ підприємство у Чебоксарах

Підтверджено ураження заводу щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу

У Чебоксарах уражено об'єкт військово-промислового комплексу, де виготовляли антени для «шахедів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«У рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу, у ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ «Вниир-Прогресс» ТОВ «Абс Електро», що у місті Чебоксари на території Чуваської республіки, РФ», – йдеться в повідомленні.

Сили оборони України уразили Всеросійський науково-дослідний інститут релестроєння - частину холдингу АБС-Електро

Через своє спеціалізоване підприємство ВНІІР-Прогрес інститут постачає критично важливу електроніку для ЗРК С-300/400/500, танків Т-90М, "Армата", кораблів і субмарин pic.twitter.com/mfbrwDbT4s — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2025

Зазначається, що підприємство ВПК забезпечує виробництво адаптивних антен «Комета», які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу «Шахед», уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу.

Результати ураження уточнюються.

«Удари по об’єктах, які забезпечують збройну агресію Російської Федерації, триватимуть до повного її припинення проти України», – додали в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території Росії: було уражено аеродроми російської військової авіації «Енгельс» і «Дягілєво». За даними Генштабу, на «Енгельсі» в Саратовській області скупчувалася авіація росіян, яка залишилася після операції Служби безпеки України «Павутина».